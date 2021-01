No vax ad anziano in rsa, ricorso accolto

(ANSA) - SONDRIO, 26 GEN - Il giudice tutelare del Tribunale di Sondrio, Carlo Camnasio, ha accolto l'istanza della Casa di riposo "Città di Sondrio" contro la decisione dei familiari dell'ospite che si opponevano alla somministrazione del vaccino anti-Covid. Lo riportano oggi alcuni quotidiani. Ha prevalso quindi la volontà della dirigenza sanitaria, per la tutela della salute dei degenti dell'ospizio. Adesso i congiunti dell'anziano potranno, a loro volta, presentare ricorso per cercare di ribaltare la sentenza e in questo caso il Tribunale si dovrà pronunciare in collegiale e non più, dunque, con un singolo giudice. Oppure i familiari potranno, entro 10 giorni, ritirare il pensionato dalla struttura. Un'altra famiglia contraria aveva poi fatto retromarcia concedendo il suo assenso alla somministrazione della dose. (ANSA).