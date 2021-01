Migranti: Osnato,ripensare la gestione del Cpr di Milano

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Assenza di adeguate misure antiCovid, nessun presidio sanitario fisso, strutture danneggiate non riparate per giorni dopo le rivolte, presenza di agenti all'interno della struttura: sono alcune delle incongruenze denunciate dall'onorevole Marco Osnato, parlamentare di Fratelli d'Italia, che ha visitato il Cpr di Milano.

La struttura, al centro di svariate rivolte, si trova in via Corelli e prevede un appalto di gestione con una cooperativa sociale e la vigilanza di agenti solo all'esterno.

"Decine di agenti di Polizia e Carabinieri sono sottratti ad altri compiti per occuparsi di una struttura inadatta - racconta all'ANSA Osnato - e quelli all'interno, che nemmeno dovrebbero esserci, rimangono ammassati in corridoi in cui non c'è distanziamento. Per gli ospiti - aggiunge Osnato - manca un presidio medico fisso e non c'è una sezione per isolare eventuali positivi, con il rischio si sviluppino focolai di Covid. Non esiste inoltre nessuna valvola di sfogo per quanti rimangono lunghi periodi prima del rimpatrio. Servirebbe una gestione completamente diversa". (ANSA).