Iss: 'Da maggio segnalati alla Lombardia 54 errori'

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Da maggio scorso "l'Iss ha inviato 54 segnalazioni di errori, incompletezze e/o incongruenze alla Regione Lombardia, l'ultima il 7 gennaio scorso". Così al governatore lombardo, Attilio Fontana, l'Istituto superiore di sanità in una nota che aggiunge: "Il sistema è in uso da 36 settimane e nessun altra regione finora ha segnalato anomalie di questa entità sull'immissione dei dati". "Le Regioni - dice l'Iss - hanno completa autonomia nel caricamento di aggiornamenti e rettifiche senza alcun intervento o richiesta verso l'Iss che, laddove ne abbia evidenza o sospetto, può segnalare errori, incompletezze o incongruenze alle Regioni".

"La percentuale di casi incompleti per la sintomatologia (assenza di informazioni nel campo 'stato clinico') - riferisce l'Iss nel dettagliato comunicato in cui ripercorre la cronologia di questi mesi per i dati Covid della Lombardia - è pari al 50,3%, a fronte del 2,5% del resto d'Italia nel periodo 13 dicembre 2020-13 gennaio 2021".

"Alla luce del quadro descritto, si precisa che gli ultimi inserimenti da parte della Regione Lombardia - si legge nella nota - risalgono alle ore 10.58 e alle ore 14.51 del 20 gennaio 2021, con una rettifica dei dati pregressi presenti alla data 13 gennaio 2021: eliminando la segnalazione di una data inizio sintomi in 4.875 casi segnalati; diminuendo di 17.654 casi quelli classificati in precedenza come sintomatici; aumentando di 12.779 casi quelli classificati come asintomatici". (ANSA).