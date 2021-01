Giorno della memoria: treno per Auschwitz viaggia sul web

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Il tradizionale 'Treno della Memoria' organizzato dai sindacati, che dal binario 21 della Stazione Centrale di Milano ripercorre i tragici viaggi della Shoah fino ad Auschwitz, si trasferisce dalle rotaie al web a causa della pandemia. Lo annunciano Cgil, Cisl e Uil della Lombardia che insieme al 'Comitato In Treno per la Memoria' portano il viaggio "direttamente dentro le scuole", chiamate come ogni anno a dare il proprio contributo nel "ricucire i fili della storia e della memoria", creando così una "opportunità per rileggere il nostro presente".

Gli studenti degli istituti scolastici lombardi saranno invitati ad elaborare progetti su temi legati all'Olocausto, tra cui la deportazione femminile, la poesia, il cinema, la letteratura sulla Shoah, l'antisemitismo e il razzismo.

Alla stesura dei progetti collaborerà l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea (Isrec) di Bergamo.

Le scuole hanno tempo fino al 20 marzo 2021 per presentare i lavori, che saranno pubblicati sul nuovo sito web del 'Treno per la Memoria'. (ANSA).