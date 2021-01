Covid: a Varese paziente con variante brasiliana asintomatico

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - È asintomatico il passeggero arrivato via Madrid all'aeroporto di Malpensa e risultato positivo alla variante brasiliana del Covid. Al momento è ancora ricoverato all'ospedale di Varese in osservazione.

Sono solo due i contatti avuti dal passeggero arrivato a Malpensa e risultato positivo alla variante brasiliana del Coronavirus.

Entrambe le persone sono sono state sottoposte a tampone. Si trovano in isolamento fiduciario e di questo è stato avvisato il sindaco del paese in cui vivono. Sono monitorate e, fanno sapere da Ats Insubria "in ottime condizioni di salute".

Il campione prelevato dal paziente è stato inviato al Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, che provvederà al completamento dell'intera sequenza genomica per confermare la variante brasiliana".

Ats ribadisce che "al momento, la situazione sanitaria è sotto controllo e non desta preoccupazione".