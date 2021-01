Coppa Italia: Gasperini, match importante, attenzione massima

(ANSA) - BERGAMO, 26 GEN - "La Lazio in questi anni è stata sempre protagonista, ha ambizioni e gioca la Champions. Noi cerchiamo di stare dentro a tutte le competizioni". Gian Piero Gasperini presenta così, ai microfoni di Raisport, il quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio.

"La partita di domani è la prima di due molto ravvicinate, c'è un po' di curiosità per quello - prosegue il tecnico dell'Atalanta -. Siamo entrambe una realtà del nostro campionato. La Coppa Italia è importante, ma lo è anche il campionato. Quindi l'attenzione sarà massima per tutte e due le partite".

Due le defezioni per Gasperini: oltre a Pasalic, "Hateboer ha un piccolo infortunio sul metatarso del piede (sinistro, ndr), soffre nel calciare il pallone ma spero possa recuperare in pochi giorni", dice il tecnico dell'Atalanta, reduce dalla bella vittoria in campionato contro il Milan a San Siro. "Col Milan volevamo un confronto con la squadra che aveva fatto meglio e siamo usciti veramente bene - conclude -. Nel gruppo subito dietro le prime due, che sono un po' distanziate, vogliamo restare attaccati il più possibile". (ANSA).