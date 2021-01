White continua con format digitale a febbraio

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Continua con il format solo digitale, sperimentato per la moda uomo, la prossima edizione del salone White, prevista dal 25 al 28 febbraio durante la Milano Fashion Week. Grazie al supporto di Maeci e Ice-Agenzia e alla partnership con Confartigianato Imprese, la piattaforma amplifica i contenuti editoriali per presentare e promuovere circa 150 brand sul White B2B Marketplace.

Tra aprile e settembre, inoltre, White svilupperà una serie di progetti dedicati per raccontare il mondo delle piccole e medie imprese italiane. (ANSA).