Giorno Memoria: alla Scala con la Segre

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Sarà aperto da un saluto della senatrice a vita Liliana Segre il concerto del 27 gennaio organizzato alla Scala per il giorno della memoria.

L'evento, organizzato da Anpi Scala e l'Associazione Figli della Shoah, sarà trasmesso in streaming sui social del teatro.

Il programma include il Preludio in re min. dalla Suite n. 2 per violoncello di Bach eseguito da Simone Groppo; il clarinettista Stefano Cardo interpreta due dei Tre pezzi per clarinetto solo di Stravinskij, mentre Andrea Pecolo esegue l'Allegretto poco scherzoso dalla Sonata n.1 per violino solo op. 27 di Ysaÿe. Conclude il concerto il pianista Andrea Rebaudengo con "La Vallée des Cloches" da Miroirs di Ravel.

"In un momento in cui il mondo dello spettacolo è duramente colpito dalla pandemia, - sottolineano dal teatro - la volontà dei lavoratori scaligeri di non dimenticare una delle più importanti ricorrenze civili sottolinea con forza l'importanza della musica e delle arti e il loro ruolo fondamentale nella conservazione dei valori fondanti della società". (ANSA).