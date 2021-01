Opera Cardinal Ferrari compie 100 anni e lancia lotteria

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Compie oggi cento anni l'Opera Cardinal Ferrari nata a Milano per aiutare i più bisognosi, Un centenario che cade in un momento particolarmente difficile in cui aumenta il bisogno di aiuto. Ed è per questo che l'Opera ha deciso di festeggiare lanciando anche la 'Lotteria dei cento anni'.

Diversi i premi in palio con l'estrazione che sarà il 6 marzo, ma la cosa interessante, più che le possibili vincite, è il costo del biglietto: uno costa cinque euro come offerta minima, che equivalgono a un pasto per un senzatetto, tre sono sei colazioni, sei il regalo di compleanno per due clochard, dieci sono due pacchi viveri per famiglie in difficoltà.

"In 100 anni di aiuto sono successe tante cose, anche i poveri in questo secolo sono cambiati, oggi - spiegano sul sito dell'Opera - conosciamo diverse forme di povertà che si sono andate ad aggiungere a quelle ben più note. Il Centenario cade, nella sua preparazione e nel suo sviluppo, in un momento storico ed epidemiologico molto particolare. Oggi, come, ieri, l'Opera è in prima linea nell'aiutare chi ha bisogno di una mano tesa per risollevarsi. Dopo un secolo di storia continua la consapevolezza che solo con il tuo aiuto è possibile fare la differenza per chi è al margine". (ANSA).