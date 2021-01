Pioli,campioni d'inverno? Non porta titoli ma porta bene

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Essere campioni d'inverno non porta titoli, ma porta bene...". Fa appello alla scaramanzia, Stefano Pioli, dopo aver perso in casa con l'Atalanta in un'ultima giornata del girone d'andata che comunque assegna al suo Milan il ruolo simbolico di campioni d'inverno.: una posizione che nell'oltre il 65% dei casi precedenti vuol dire poi scudetto finale.

"Per la sconfitta di oggi va dato merito all'Atalanta - ha detto a Sky il tecnico milanista - Ma anche noi di sicuro possiamo fare meglio di oggi: spiace per il primo gol, per alcuni errori. Fisicamente loro sono stati piu' reattivi e forti, noi dovevamo fare cose diverse". (ANSA).