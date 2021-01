Milan: Massara,fatto mercato per arrivare fino fine in tutto

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - "Mercato per vincere da subito? Il Milan vuole competere e provare a farlo fino alla fine in tutte e tre le competizioni in una stagione in cui si gioca ogni tre giorni, fronteggiando grandissime emergenze con frequenti di infortuni e la variabile del Covid. Volevamo fornire alternative a Pioli": Frederic Massara, ds del Milan, spiega a Sky Sport le ambizioni del club rossonero, molto attivo sul mercato con gli acquisti di Meité - oggi alla prima da titolare contro l'Atalanta -, Mandzukic e Tomori. Difficile invece arrivare ad un vice Theo Hernandez. "E' improbabile. Al momento credo che i colpi in entrata siano finiti, poi mancano ancora dieci giorni alla fine del mercato e vediamo se ci saranno occasioni". Per Tomori è stata necessaria una lunga trattativa per abbassare la cifra fissata per l'opzione di riscatto, 28 milioni di euro.

"Abbiamo dovuto combattere abbastanza - ammette Massara - siamo convinti che ci possa aiutare e abbia caratteristiche diverse rispetto ai difensori che abbiamo in organico. E' un giocatore che ha nella velocità e nell'aggressività qualità che i nostri difensori hanno in maniera meno spiccata". Al momento comunque c'è molta attenzione per la sfida di oggi contro l'Atalanta: "E' una partita estremamente complicata contro una squadra che mette in difficoltà chiunque". (ANSA).