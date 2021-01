Milan-Atalanta 0-3 ma rossoneri sono campioni d'inverno

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - L'Atalanta trionfa per 3-0 in casa del Milan, con le reti di Romero e Zapata e il rigore trasformato da Ilicic, ma i rossoneri sono ugualmente campioni d'inverno. Infatti l'Inter non va al di là dello 0-0 sul campo dell'Udinese, con Conte che si fa espellere dopo aver litigato con l'arbitro Maresca, e va quindi a 41 punti contro i 43 dei 'cugini', che incontrerà martedì prossimo nel derby di Coppa Italia. (ANSA).