Ilicic 'oggi sono uomo felice,spero tutto questo passi'

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Oggi sono un uomo felice: faccio tutto quel che amo, il calcio per me e' la cosa piu' importante, non dico della vita perche' c'e' la famiglia..". Josip Ilicic, protagonista della vittoria Atalanta in casa Milan, si racconta a fine partita dopo aver superato la depressione legata alla pandemia, che l'ha tenuto fuori diversi mesi. "Il passato e' alle spalle - ha detto a Sky - Ripeto: oggi io sono felice.

Spero che questo momento difficile per tutti passi al piu' presto". (ANSA).