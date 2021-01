Atletica: marcia; Giorgi campionessa italiana 35 km

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre) è la campionessa italiana della 35 km di marcia. L'atleta lombarda ha conquistato la maglia tricolore oggi a Ostia (Roma) con il tempo di 3h00:21 durante una gara disturbata dalla pioggia e dal forte vento.

Per Giorgi, bronzo nella 50 km ai Mondiali di Doha, finisce il digiuno dalle competizioni che durava da un anno, vissuto tra pandemia e problemi fisici.

Dietro di lei sul traguardo, altre due lombarde, Lidia Barcella seconda al traguardo con il tempo di 3h02:02 e Federica Curiazzi terza in 3h10:57.

L'altro campione italiano del giorno è Teodorico Caporaso, che ha conquistato il suo primo titolo tricolore, nella 50 km, anche in questo caso con tempi che non rispecchiano i reali valori degli atleti in gara, complici le forti raffiche che disturbavano la prova. Michele Antonelli secondo in 4h06:05, terzo Matteo Giupponi in 4h07:01. (ANSA).