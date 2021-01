A Milano ancora qualche giorno per la riapertura delle superiori

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Hanno qualche giorno le scuole superiori della Lombardia per attrezzarsi alla ripresa delle lezioni in presenza al 50%, con il rientro da domani della Lombardia in zona arancione.

La prefettura ha inviato già ieri una lettera ai dirigenti scolastici spiegando che in considerazione del poco preavviso per la ripresa - notizia peraltro arrivata nel fine settimana - per le scuole c'è la possibilità di avere un differimento pur limitato dalla data del 25 gennaio in modo di informare studenti e famiglie.

La prefettura ha anche convocato per domani una videoriunione con Regione Comune, Ats Milano e aziende di trasporto, come Atm e Trenord, per il coordinamento degli orari in vista della ripresa delle lezioni in presenza. Inoltre ha inviato una lettera a sindacati e associazioni di categoria per avvisare che torna in vigore il piano per il coordinamento degli orari che prevede, fra l'altro, l'apertura dei negozi non alimentari dalle 10.15.

Per la definizione degli orari di apertura del commercio, dei servizi alla persone e degli uffici pubblici ci sarà una specifica ordinanza. (ANSA).