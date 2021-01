Tomori: "Darò il massimo, Milan è un club con una grande storia"

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Sono molto contento di aver firmato per il Milan, un grande club con una grande storia. Vi prometto di dare il massimo e di combattere per questi colori. Forza Milan!". Sono le prime parole di Fikayo Tomori da giocatore rossonero, pubblicate in un video sui social del Milan. Tomori potrà già essere convocato per la sfida di domani contro l'Atalanta. (ANSA).