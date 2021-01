Spal e biometano, Ferrara protagonista su Growing Togheter

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Crescere e migliorare in provincia puntando in grande. È l'obiettivo di Salvatore Esposito, centrocampista ventenne della Spal, e Riccardo Minarelli, imprenditore responsabile del business development della GestCav, protagonisti della puntata dedicata a Ferrara di Growing Together, progetto di DAZN nato in collaborazione con BKT e supportato da Havas Media che racconta le città del campionato cadetto tra calcio e innovazione sul territorio.

Il terzo episodio è dedicato alla città di Ferrara e al racconto incrociato dei due protagonisti con tanto in comune, a partire dalla fuga dai propri paesi natali per cercare di diventare grandi lontano da casa. Un percorso simile che li ha portati entrambi in Emilia. Per Riccardo un ritorno alle origini, dopo gli studi a Milano e Londra. "Ho capito di voler tornare a casa per contribuire allo sviluppo dell'azienda di famiglia", racconta il 26enne, ora al lavoro per trasformarla: è a capo della nuova filiera che punta sull'energia rinnovabile di biogas e biometano.

"Cerco di portare l'umiltà di un contadino e la visione dell'industriale", spiega. E poi il confronto con il calcio: "Ogni 10 giorni è una finale di Champions. Stiamo rompendo tutti i legami col passato per costruire qualcosa che vada avanti per altri trent'anni", dice Riccardo, raccontando a Esposito la sua esperienza nella cornice del Castello Estense.

Calcio che è il centro del mondo di Salvatore, nato in una famiglia in cui il pallone è protagonista, con papà Agostino che ha giocato nella Juve Stabia, il fratello Sebastiano ora al Venezia e il secondo fratello, Francesco Pio, che gioca nelle giovanili dell'Inter. Esposito racconta le sue origini a Torre Annunziata ("non si è ancora capito il segreto ma ci sono decine di campioni nati lì") ma anche la sua abilità nel calciare le punizioni e la sua attenzione verso i veterani.

Due "giovani-vecchi", così si raccontano Riccardo e Salvatore, con grandi esperienze e grandi sogni: per Minarelli "sviluppare e far conoscere la filiera agro-energetica", per Esposito "riportare la Spal dove merita e vestire la maglia della nazionale maggiore". Obiettivi per crescere e migliorare o meglio "Growing Togheter". (ANSA).