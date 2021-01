Pioli, tanti rigori al Milan? Nostro calcio è offensivo

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - "Giochiamo un calcio offensivo, siamo spesso dentro l'area. E' per questo che abbiamo preso tanti rigori e tanti pali. Ho grande rispetto per la nostra classe arbitrale, stanno facendo il massimo": così il tecnico del Milan Stefano Pioli, torna sui rigori concessi alla squadra rossonera, 12 finora, sottolineati nei giorni scorsi anche dal tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, avversario domani alle 18 a San Siro.

"Alcune polemiche non ci riguardano - aggiunge l'allenatore - abbiamo grandissimo rispetto per la nostra classe arbitrale. Da sempre è considerata la migliore in Europa. Ci concentriamo sulle cose che possiamo determinare. Siamo la squadra che è scesa più in campo quest'anno, speriamo di continuare ogni tre giorni, abbiamo tanti giocatori anche per quello". (ANSA).