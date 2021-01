Inter: Conte, vittoria contro Juve dà entusiasmo

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - "Quando batti squadre forti come la Juventus significa che siamo stati bravi. Abbiamo disputato un'ottima partita sotto tutti i punti di vista. Significa che siamo sulla strada giusta ma c'e' ancora tanta strada da fare e molto da lavorare": lo dice l'allenatore nerazzurro Antonio Conte alla vigilia della partita contro l'Udinese. Il tecnico sottolinea l'importanza della vittoria contro la Juventus per portare sempre maggiore entusiasmo. "Ora - aggiunge - per una squadra come l'Inter è necessario confermarsi, ottenere sempre il massimo in tutte le partite". (ANSA).