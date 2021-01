Incidente stradale, 1 morto e 2 feriti

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Badile, una frazione del comune di Zibido San Giacomo, nel Milanese. In un frontale tra due auto un giovane e orto e altri due sono rimasti feriti, uno in modo grave.

E' accaduto poco dopo le 22 quando le due auto si sono scontrate lungo la Statale 35 dei Giovi, incastrando tra le lamiere i tre.

Un 24enne, trasportato in ospedale, è morto poco dopo. Un 30enne è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale di Pavia, mentre un 25enne è stato portato in codice verde all'Humanitas di Rozzano (Milano). (ANSA).