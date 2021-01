Gasperini,solo Atalanta meno brava a prendere rigori

(ANSA) - BERGAMO, 22 GEN - "Se non fai fallo, non prendi il rigore contro. Non ho mai fatto le statistiche agli altri, dico solo che noi siamo meno bravi a prenderne. Sarà che andiamo molto poco in area e probabilmente siamo meno bravi...". Torna così sui rigori concessi al Milan il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, che alla vigilia dell'incontro con i rossoneri si lamenta anche dell'ostruzionismo subito nelle ultime due partite di campionato, contro Genoa e Udinese.

"Sono state partite da sette-otto palle gol, anche a Udine, dove siamo andati sotto dopo pochi secondi: averla recuperata è un merito. Il problema è stato aver potuto giocare davvero poco - sostiene -. La mancanza di pubblico permette anche ciò che abbiamo viste nelle ultime due partite: l'altro giorno abbiamo giocato poco più di 40 minuti effettivi. Difficile offrire spettacoli del genere se ci fosse la gente sugli spalti. Nelle prime dieci di campionato c'era più possibilità di giocare, con arbitraggi più all'europea". (ANSA).