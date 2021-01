Covid: Pio Albergo Trivulzio, arrivati vaccini per tutti

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - "In ragione dell'avvenuta consegna, in data 18 gennaio 2021, di un nuovo vassoio di vaccino congelato con 195 flaconi, equivalenti a 1170 dosi vaccinali, si prevede la somministrazione del vaccino a tutto il personale e agli ospiti/pazienti dell'Asp, sia in riferimento alla seconda dose di vaccino, sia relativamente alla somministrazione delle prime dosi". Lo si legge nell'ultimo bollettino pubblicato sul sito del Pio Albergo Trivulzio, l'istituto milanese per la terza età finito al centro di un'ondata di contagi e morti da covid la scorsa primavera, e dove, lo scorso 27 dicembre, è stata inaugurata la campagna vaccinale.

Nel bollettino si legge ancora che, alla data del 20 gennaio, sono state "effettuate complessivamente 1998 vaccinazioni, di cui 550 a beneficio degli ospiti e dei degenti della struttura aziendale e 1448 in favore del personale, aziendale e di ditte esterne, operativo presso le sedi del Pio albergo Trivulzio, della Rsa principessa Jolanda e dell'istituto Frisia di Merate".

Secondo il Trivulzio, in termini percentuali, il numero degli ospiti della rsa già sottoposti a prima sessione vaccinale corrisponde "al 93 per cento dell'utenza ospitata presso il setting residenziale delle strutture aziendali". Nel dettaglio, la struttura comunica che il 17 gennaio, "in corrispondenza con l'avvio del secondo ciclo di richiamo vaccinale, hanno ricevuto la somministrazione della seconda dose 12 ospiti e 38 lavoratori, ovvero tutti coloro che, il 27 dicembre, avevano ricevuto la prima dose nel giorno inaugurale della campagna". E che, a far data del 25 gennaio 2021, "verrà dato seguito alla campagna vaccinale per la somministrazione della seconda dose in favore di tutti coloro che hanno ricevuto la prima dose a far tempo dal 4 gennaio 2021". (ANSA).