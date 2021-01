COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Dai "rumors" che arrivano in Lombardia la regione entrerà in zona arancione. Lo ha spiegato il presidente Attilio Fontana secondo il quale il ricorso presentato al Tar del Lazio per uscire dalla zona rossa ha "avuto sicuramente un suo effetto". Questo perché, a suo dire, il ricorso "ha evidenziato un problema che oggettivamente noi avevamo chiarito fin da settimana scorsa, avevamo evidenziato che c'era qualcosa che non funzionava".

Il presidente lombardo sottolinea che, in termini di indice Rt, la Lombardia (è allo 0,82), è messa meglio di altre 18 regioni. Con 34.056 tamponi effettuati (di cui 25.077 molecolari e 8.979 antigenici), sono invece 1.969 i nuovi positivi con il tasso di positività al 5,7% (ieri 5.9%).

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-3) e nei reparti (-65).mentre i decessi sono 58, per un totale di 26.518 morti dall'inizio della pandemia.

Oggi è stato però anche il giorno in cui è divampata la polemica sulla trasmissione dei dati al Ministro della Sanità.

La Lombardia sarebbe infatti finita in zona rossa sulla base dei dati che la Regione ha inviato alla Cabina di Regia la settimana scorsa e che nelle ultime ore avrebbe rettificato. Il presidente non ci sta: "Abbiamo sempre fornito informazioni corrette. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le proprie mancanze", ha ribattuto.

Sempre sul fronte covid c'è stato anche un insolito intervento del calciatore del Monza, Mario Balotelli. "I casi stanno ri-aumentando e non mi capacito del perché abbiamo dovuto passare Natale e Capodanno così. Hanno chiuso - ha scritto su Instagram - per richiuderci e ora mi spiegate che zona rossa è questa con il traffico odierno quasi maggiore alla normalità? Tutti questi sforzi per arrivare a un altro lockdown? Ma è possibile che non si possa gestire l'Italia in modo sano e onesto?".