Scuola: occupato liceo Einstein a Milano

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Continua la protesta dei ragazzi delle scuole superiori a Milano e questa mattina è stato occupato il liceo scientifico Einstein con un gruppo di studenti che è entrato all'interno dell'istituto "riappropriandosi, in piena sicurezza e avendo svolto i tamponi risultati tutti negativi, di quello spazio che vivevano tutti i giorni".

In mattinata, spiegano, gli studenti seguiranno le lezioni in dad per poi svolgere un'assemblea pomeridiana in cui gli studenti "si impegneranno nell'immaginare un modello di scuola differente". "Non dobbiamo chiedere la riapertura immediata ma dobbiamo richiedere che il modello di scuola cambi affinché la riapertura sia una naturale conseguenza di investimenti, politici e economici che colmino quei buchi che da anni vive la scuola pubblica, poiché i fondi ad ora ci permettono di farlo".

Rispetto al dibattito sulla didattica a distanza, gli studenti dell'Einstein spiegano che la divisione tra SiDaD e NoDaD è "una contraddizione che non pensiamo sia reale nel momento in cui investire sulla scuola comporterebbe un necessario e consequenziale rientro in sicurezza". (ANSA).