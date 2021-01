Milano: Lupi si sfila dalla corsa, non sarà candidato sindaco

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - L'ex ministro e leader di Noi con l'Italia Maurizio Lupi non sarà il candidato sindaco del centrodestra a Milano. Lo ha spiegato lo stesso Lupi, durante la trasmissione "TrueShow - Attenti a quei due", su Telelombardia.

"Io non sono candidato a fare il sindaco di Milano, stiamo cercando il migliore" ma "non sono certo io il candidato sindaco" ha detto Lupi. Il manager Roberto Rasia Dal Polo, ha poi aggiunto, "è uno dei candidati, se posso permettermi gli consiglio prima di 'intronizzarsi', di aspettare che qualcuno glielo dica, e poi vedremo".

"Ne abbiamo parlato anche ieri nel vertice di centrodestra a Roma, troveremo il candidato migliore da opporre a Sala perché Milano merita di essere governata in maniera diversa, ma non sarà Lupi", ha concluso. (ANSA).