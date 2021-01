Vaccini: a Pavia niente dosi, bloccate le somministrazioni

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - A Pavia è bloccata la somministrazione dei vaccini anticovid perché mancano le dosi.

Ieri sarebbero dovuti arrivare 1170 vaccini per il secondo richiamo, e 3.510 per le prime inoculazioni ma non è arrivato nulla. Di conseguenza, al Policlinico San Matteo non sono garantiti i richiami del 25 gennaio e nemmeno le consegne dei vaccini alle cliniche Maugeri, Mondino, Città di Pavia e alle 13 rsa che dipendono dal Policlinico.

La speranza è che oggi arrivi una fornitura e che comunque "per martedì la Regione possa avviare un discorso di redistribuzione chiedendo al altri che hanno scorte di vaccino di cedercele - ha spiegato il direttore generale del San Matteo Carlo Nicora - Noi le restituiremmo nella prima settimana di febbraio. Di certo però nella distribuzione iniziale delle dosi il San Matteo è stato penalizzato". (ANSA).