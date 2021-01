Scala: pronto il ritorno in scena con 'Così fan tutte'

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Il 23 gennaio alla Scala andrà in scena 'Così fan tutte'. Lo spettacolo è una ripresa di quello, storico, firmato da Michael Hempe nel 1982, ma l'attesa in teatro è altissima perché qui è dal 22 febbraio dello scorso anno che non viene eseguita un'opera intera, se non in forma di concerto.

'Così fan tutte' sarà senza pubblico in sala. Il pubblico potrà seguirla da casa, dato che sarà trasmessa in diretta streaming su Raiplay (dove resterà disponibile), sul sito di Rai Cultura e su quello del teatro.

"Quello che ci manca di più è il pubblico", sottolinea la regista Lorenza Cantini, che ha ripreso l'allestimento di Hempe, ricordando come il teatro nasca proprio per presentarsi al pubblico con cui, spiega, "ha un contatto fisico e psicologico.

Questa è la difficoltà più grande, il resto si supera". Ed infatti il cast è al lavoro per le ultime limature. La scenografia, spiega ancora Cantini, è di Mauro Pagano, "un allestimento storico nelle produzioni scaligere". E un modo per la Scala di ricordare lo scenografo morto nel 1988, a 70 anni dalla nascita.