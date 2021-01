Contagiato dopo vaccino, medico dimesso in Valtellina

(ANSA) - SONDRIO, 20 GEN - Un medico di base di Sondrio, Demetrio Viglianisi, 56 anni, ricoverato all'ospedale Morelli di Sondalo perché risultato positivo qualche giorno dopo essersi sottoposto alla prima dose del vaccino anti Covid, è tornato a casa.

"Proseguirò la riabilitazione al mio domicilio con un'apposita terapia e con l'indicazione di effettuare una particolare ginnastica respiratoria - spiega dopo un ricovero di 16 giorni - e poi dovrò effettuare periodici controlli ospedalieri, da programmare in base alle mie condizioni cliniche".

"Sono finalmente uscito da un lungo tunnel - aggiunge il medico che ha studio nel centro del capoluogo valtellinese - e se ciò è stato possibile è per lo straordinario lavoro svolto da tutto il personale dell'ospedale Morelli che non finirò mai di ringraziare per quello che ha fatto per me e tutti gli altri pazienti. Sono stati davvero eccezionali. Io sono stato in cura nel reparto Covid 2, quello per i pazienti meno gravi, ma anche nella Terapia Intensiva, a causa della seria patologia respiratoria che avevo. Non è stato facile vincere la battaglia con questo terribile virus ed è per questo che raccomando a tutti di essere molto prudenti nei comportamenti e di sottoporsi al vaccino appena ciò sarà possibile". (ANSA).