Covid: in Lombardia 930 positivi e 57 decessi

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Con 24.129 tamponi effettuati è di 930 il numero di nuovi positivi al Covid in Lombardia, con una percentuale che scende al 3,8%. Sono 57 i decessi. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-24), mentre aumentano negli altri reparti (+66).

Per quanto riguarda le Province, a Milano sono stati segnalati 308 casi di cui 129 in città, a Brescia 136, a Pavia e Mantova 94, a Como 59, a Varese 55. a Sondrio, 54, a Monza 31, a Lodi 29, a Bergamo 17, a Cremona 11 e a Lecco 8. (ANSA).