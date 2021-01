Zaini abbandonati all'ingresso delle medie a Milano

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Gli zaini abbandonati all'ingresso delle scuole medie, le cui seconde e terze classi da oggi in Lombardia, in quanto zona rossa, tornano in Dad, gli striscioni 'Questa casa non è una scuola' appesi a finestre e balconi: a Milano si protesta anche così per chiedere la riapertura delle scuole.

La mobilitazione è stata organizzata da Priorità alla Scuola.

A Milano questa mattina ragazzini e genitori hanno appoggiato simbolicamente gli zaini davanti ai cancelli delle medie Cardarelli e Porta, mentre sui social girano diverse immagini di cartelli che ricordano che appartamenti e case non sono istituti scolastici. (ANSA).