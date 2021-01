Pavia, ciclo di incontri in nome Regeni

(ANSA) - PAVIA, 18 GEN - Il Collegio Borromeo e l'Università di Pavia organizzano un ciclo interdisciplinare di incontri e seminari dal titolo "Medicina, Equità, Diritti", dedicato a Giulio Regeni, "con la volontà di ricordarne la tragica e irrisolta vicenda, di condannarne la terribile violazione dei diritti umani, e di tornare a segnalarla con forza all'attenzione pubblica".

Per questa ragione l'evento inaugurale si terrà lunedì 25 gennaio, quinto anniversario del suo rapimento e giornata internazionale per la pace e contro i soprusi. Il ciclo nasce da un'idea di Luca Ansaloni concordata con Clelia Martignoni e il rettore del Collegio, Alberto Lolli, e si articolerà in sei incontri che si terranno online tra marzo e maggio.

Giulio Regeni, dottorando in economia dell'Università di Cambridge, presso il dipartimento di politica e studi internazionali, è stato barbaramente ucciso nel 2016 in Egitto, mentre era al lavoro su una tesi in politica economica. Saranno questi i grandi temi degli incontri 2021 del ciclo a lui dedicato: "Assistenza sanitaria e diritto: carcere e violazioni"; "Carenza di diritti e carenza di salute in contesti di guerra"; "Sul concetto di razza tra ricerca biomedica, etica, diritto"; "Diversità in medicina. Le differenze nel trattamento sanitario"; "La morte di Stefano Cucchi e la soggettività politica"; "Diritto alla salute e migrazioni". (ANSA).