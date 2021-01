Moda: Vaderetro, video ambientato in accampamento rom

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - E' ambientato in un accampamento rom, dove un giovane uomo fa ritorno per un funerale, dopo 5 anni passati lontano, il video 'La bonne aventure' con cui il marchio Vaderetro fa il suo ingresso nel calendario della digital fashion week milanese dedicata alle proposte per il prossimo inverno.

Fondato nel 2019 dai designer Hanna Marine Boyer e Antonio D'Andrea e finalista di Who is on next? 2020, il giovane marchio ha come scelta stilistica quella di riprendere cose già fatte e per riproporle senza nascondere, anzi accentuando il più possibile la fonte d'ispirazione. Così, per la prossima stagione, nel video - al cui centro campeggia un cadavere in una bara aperta, circondato da roulotte, uomini che bevono a tavola, ragazzi seduti in macchine ferme - si vede un omaggio allo stile rom: gonne lunghe e gessate per lei, maglioni a strati, camicie ricamate e completi vintage per lui. (ANSA).