Moda: ragazzi riaprono galleria arte in video brand Paura

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Aprono i lucchetti con le tenaglie e si riappropriano di uno spazio dove fare arte i giovani protagonisti del corto, girato a Milano, con cui Daniele Paura presenta alla Milano Digital Fashion Week la collezione per il prossimo inverno del suo brand Paura, nato nel 2010, con all'attivo collaborazioni con grandi marchi come Adidas.

Nella 'Galleria Paura', tra gessi e bassorilievi, i ragazzi e le ragazze indossano capi street mescolati ad altri sartoriali: completi gessati, felpe e joggers con il logo, cappotti cammello e giubbini college, cardigan patchwork e camicie scozzesi. In chiusura del video, il messaggio 'Art never closes'. (ANSA).