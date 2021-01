Moda: Enriquez esorcizza pandemia con una 'festa'

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Tavole imbandite, baci e abbracci: Alessandro Enriquez esorcizza la pandemia con una 'Festa', nome della nuova collezione autunno inverno 2021/2022 del designer, che riversa su camicie e cappotti, in versione cartoon, le immagini di film celebri come Il Gattopardo di Luchino Visconti o crea nuove locandine con le foto di attori e attrici protagonisti della Hollywood sul Tevere, prese dall'archivio Farabola.

In questa nuova collezione, gli archetipi del guardaroba femminile si fondono con le forme di quello maschile con l'intento di proporre una visione totalmente unisex, a partire dalla camicia oversize con tasconi dal taglio anni '90 abbinata alla giacca dal taglio vintage, fino alle felpe e T-shirt stampate e ricamate. (ANSA).