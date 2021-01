Blue Monday, come lottare contro depressione e stanchezza

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Lavorando sul proprio inconscio e seguendo una corretta idratazione e una sana alimentazione si può combattere contro 'depressione' e stanchezza che si manifestano il terzo lunedì di gennaio, il cosiddetto Blue Monday, ritenuto il giorno più triste dell'anno per la fine delle feste a cui si aggiunge la complicazione della pandemia.

È quanto emerge da uno studio di In a Bottle (www.inabottle.it) attraverso un monitoraggio online sui principali social network, forum e community digitali.

"Per affrontare al meglio l'inverno occorre ribaltare il punto di vista: vedere gli impegni di lavoro, seppur con la fatica tipica della ripresa, come una riconquista della normalità perduta - afferma la psicologa Vera Slepoj -. Gli stati d'ansia dovuti all'incertezza del futuro si combattono con fiducia, grazie anche alle notizie che arrivano in ambito medico, e con la consapevolezza di aver già vissuto nei mesi precedenti il lockdown e di sapere quindi a cosa si va incontro per una 'nuova normalità".

Alex Revelli Sorini, professore di Comunicazione in cultura alimentare all'Università San Raffaele di Roma consiglia "di mangiare cibi che richiamino i colori di ciò che ci manca di più, come il sole; occorre consumare molta frutta come le arance, anche spremute, e verdure di stagione colorate come cavoli, verze, broccoli, rucola e spinaci, ricchi di vitamina C". Anche una corretta idratazione influisce sul benessere dell'organismo. "In inverno - sottolinea l'esperto - come nel resto dell'anno, una corretta idratazione, contribuisce ad eliminare tossine e sostanze di scarto, a normalizzare la temperatura corporea, a disintossicare e purificare l'organismo, agevola il trasporto di nutrimento alle cellule, aiuta la digestione, mantiene la corretta umidità delle mucose del naso e della gola e combatte affaticamento e stanchezza. Per quanto riguarda la quantità, la regola degli 8 bicchieri d'acqua al giorno vale anche in autunno ed in inverno". (ANSA).