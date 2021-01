Mandzukic al Milan, attaccante arrivato a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Mario Mandzukic è arrivato a Milano dove è atterrato da pochi minuti all'aeroporto di Linate.

Mancano solo gli ultimi dettagli, quindi, per l'arrivo dell'attaccante croato, svincolato, al Milan.Il Milan offrirebbe un contratto di sei mesi a 1.8 milioni a stagione con opzione per il rinnovo automatico in caso di qualificazione alla Champions League. Nelle prossime ore l'attaccante si sottoporrà alle visite mediche alla clinica la Madonnina per poi trovare accordo definitivo e iniziare la nuova avventura rossonera.

(ANSA).