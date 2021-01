Calcio: Zhang esulta, forza Inter sempre

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "Forza Inter, sempre! Andiamo!". Il presidente dell'Inter Steven Zhang festeggia così, su Instagram, il successo dei nerazzurri contro la Juventus. Una vittoria in un momento complicato a livello societario, con le voci di una possibile cessione del club da parte di Suning. Sono diverse le risposte dei tifosi al commento del numero uno interista: "Grande Steven, qualunque cosa accadrà ti saremo riconoscenti", scrive un fan. "Presidente sei forte, non mollare", si legge in un altro commento. (ANSA).