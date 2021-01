Scuola: protesta studenti Vittorini

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Gli studenti del collettivo del Liceo Scientifico Elio Vittorini di Milano si sono ritrovati oggi davanti alla scuola, insieme a genitori e professori, muniti di striscioni e megafoni, "per protestare - spiegano - contro le decisioni del governo riguardo la scuola, a cui non si sta dando l'importanza che le spetta".

"La scuola non funziona, lo Stato ci abbandona" la frase scritta sullo striscione che gli studenti hanno fatto all'inizio del presidio, chiedendo "di essere ascoltati dal governo, di essere considerati una priorità come componente che costituirà la prossima società e che non sta ricevendo la giusta formazione scolastica da quasi un anno".

Gli studenti protestano contro la Dad , "i mezzi pubblici non idonei ad un trasporto idoneo e sicuro, e i continui posticipi del rientro in presenza". (ANSA).