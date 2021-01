Scuola: a Milano anche Aboubakar Soumahoro con gli studenti

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - In piazza insieme agli studenti milanesi che protestano contro la didattica a distanza oggi c'era anche il sindacalista Aboubakar Soumahoro. L'attivista ivoriano naturalizzato italiano, che si batte per i diritti dei braccianti agricoli, ha raggiunto studenti e genitori in presidio davanti al liceo Vittorio Veneto di Milano, dove questa mattina alcuni ragazzi hanno occupato l'istituto.

"State dando un insegnamento all'intero paese, questo è il paese reale, qui c'è il paese reale che ci permetterà di rialzarci - ha detto parlando al megafono - Perché senza cultura non c'è vita, senza scuola non c'è futuro e senza una cultura della generosità, della solidarietà, della libertà, dell'altruismo non riusciremo ad alzarci. Siamo stati messi in ginocchio non solo dalla pandemia ma per l'assenza di una politica capace di accompagnare la scuola come pilastro della comunità".

In piazza per il presidio che chiede il rientro a scuola in presenza c'erano molti ragazzi ma anche genitori. Gli studenti del liceo Vittorio Veneto hanno deciso che rimarranno ad occupare la scuola anche questa notte. (ANSA).