Salvini: 'Berlusconi tonico e in forma'

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - "Berlusconi? Bene, era collegato da remoto come Giorgia Meloni e Lorenzo Cesa. Ha partecipato e contribuito come tutti gli altri. Mi sembrava assolutamente tonico e in forma nonostante il pareggio del Monza". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, sulle condizioni di Silvio Berlusconi al termine del vertice del centrodestra a cui l'ex premier ha partecipato in video collegamento dopo il ricovero dei giorni scorsi all'ospedale di Monaco. (ANSA).