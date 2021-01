Mojica saluta l'Atalanta: "Grazie e in bocca al lupo"

(ANSA) - BERGAMO, 16 GEN - "Grazie!" è la scritta che campeggia sullo sfondo della story del profilo personale di Instagram con cui Johan Mojica ha voluto salutare l'Atalanta.

"Grazie alla società, ai miei compagni di squadra, alla città per questa grande esperienza", le parole del laterale sinistro colombiano, rientrato al Girona dal prestito e girato all'Elche.

"In bocca al lupo per questa stagione!", conclude il nazionale classe 1992. Dal canto suo, il profilo ufficiale del club gli risponde augurandogli buona fortuna in spagnolo: "Mucha suerte Johan Mojica!". La risoluzione del trasferimento temporaneo del giocatore, ingaggiato la scorsa estate, è stata ufficializzata ieri. (ANSA).