Moda: Fendi, c'è luce in fondo al tunnel

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - 'What is normal today?' si chiede Silvia Venturini Fendi nel brano che fa da colonna sonora al videoclip con cui Fendi presenta a Milano la collezione per il prossimo inverno. Una proposta che da una parte "riflette il momento in cui viviamo - racconta la designer - dall'altra vuole essere uno sguardo ottimista sul futuro".

"Speriamo di poter tornare a essere insieme il prossimo inverno, con più gioia e buon umore" si augura la stilista, guardando al giorno in cui "avremo voglia di camminare per le strade con un cappotto o un piumino colorato, che ci facciano sentire protetti ma con una dose di colore terapeutica". E sono giubbini imbottiti, piumini, pantaloni in giallo, fucsia, azzurro quelli che chiudono lo show, a rappresentare un po' "la luce in fondo al tunnel". o. (ANSA).