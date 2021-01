Kiton, il pubblico è privato, tutto è più disinvolto

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - La dimensione privata e pubblica delle nostre vite si è completamente unificata: parte da questa riflessione la collezione autunno-inverno 2021-22 di Kiton, marchio napoletano di abbigliamento sartoriale, che per il prossimo inverno ha messo in primo piano la parte più comoda della sua proposta, che prima era destinata al tempo libero.

Così le giacche, sempre di cashmere, rimangono perfette nella costruzione, ma sono più morbide e proposte con il collo alzato per essere più disinvolte. I motivi, che vanno dai grandi check e pied de poule agli spigati e alle micro trame, coprono tutte le sfumature del grigio e dei colori dei boschi d'autunno.

Anche il classico completo maschile si spezza e non è quasi mai intero, mentre la maglieria in cashmere diventa sempre più importante, in diversi pesi e lavorazioni: dal classico motivo irlandese color panna, alle micro fantasie, ai disegni geometrici, per arrivare ai cardigan oversize, proposti come alternativa del cappotto. Mentre i pantaloni si ammorbidiscono in vita, mutuando l'elastico e la coulisse dei joggers, ma su una costruzione sartoriale morbida sui fianchi e più asciutta sul fondo, la preziosa vicuña debutta su giubbini trapuntati e pullover. Ai piedi, sneakers di cashmere, sulle gambe una coperta sempre in puro cashmere per serate casalinghe. (ANSA).