Iceberg per lui e per lei a Milano

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Collezione per lui e per lei in passerella (digitale) a Milano per Iceberg, dove il direttore creativo James Long unisce il dna casual del marchio con riferimenti alla club culture.

I capi sono enfatizzati da imbottiture 3D e tessuti jacquard, zip ironiche, dettagli arricciati e grafiche reinterpretate in chiave sportiva. Per lei abiti con le strisce tipiche dello stile active e completi sartoriali in lana check, per lui capi sportivi e maglie oversize con ricamati i personaggi dei fumetti Peanuts Snoopy e Woodstock. (ANSA).