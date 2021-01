Dal Pino, fondi darebbero più credibilità al sistema

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - "L'ingresso dei fondi darebbe credibilità al nostro sistema, attrarrebbe investitori e genererebbe maggiori opportunità". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, intervenuto durante Deejay Football Club su Radio Deejay.

"La Lega oggi riassume sia l'attività sportiva e parte di vendita dei diritti - ha proseguito -. Con l'ingresso dei fondi, separeremmo le due cose. I fondi metterebbero dentro 1 miliardo e 700 mln di euro, cifra importante perché rappresenta un momento fondamentale per il nostro rilancio, sperando che torni grande. Interesse fondi anche per l'Inter? I fondi sono operatori industriali che raccolgono fondi e finanze e hanno serie competenze per garantire una maggiore progettualità. Credo che l'ingresso di fondi vada visto come maggior imprenditorialità che si affianca a quella dei nostri presidenti e credibilità complessiva al sistema, la vedo molto positivamente", ha concluso Dal Pino. (ANSA).