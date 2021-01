Scuola: in liceo Milano occupazione con tampone

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Hanno fatto tutti il tampone gli studenti che hanno occupato questa mattina il liceo scientifico Severi di Milano. Lo rende noto Chiara Ponzini di Priorità alla scuola, spiegando che i ragazzi si sono comprati da soli il tampone, che poi gli è stato fatto da una mamma medico appena finita la Dad in cortile.

"E' la prima bolla scolastica modello Rsa, i ragazzi, che ora - racconta Ponzini - sono in assemblea e dormiranno a scuola, potranno stare tra loro in sicurezza". (ANSA).