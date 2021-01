Moda: il comfort emotivo di Massimo Alba

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Capi dall'aspetto vissuto in cui sentirsi a proprio agio e fazzoletti-racconti con massime come 'Find something beautiful in the ordinary' che vogliono essere di ispirazione per superare questi tempi duri: è il 'comfort emotivo' con cui Massimo Alba veste l'uomo nell'inverno che verrà.

Su tutto, maglie in cashmere garzate con cardi naturali o tinte una per volta dopo essere state legate; pull di cashmere come tele da riempire in tie and dye; giacche e pantaloni di velluto, liscio o a coste, sovratinto effetto cangiante. (ANSA).