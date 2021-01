COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - La Lombardia va in zona rossa. La decisione è stata presa dal ministero della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia. La nuova ordinanza andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. "E' una punizione che la Lombardia non si merita" ha commentato il presidente della Regione Attilio Fontana. "Ho fatto presente a Speranza che c'è qualcosa che non funziona nei conti, come vengono fatti e nella determinazione dei parametri", ha aggiunto il governatore.

Intanto, con 26.535 tamponi effettuati, sono 2.205 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo all'8,3% (ieri 9%). Diminuiscono i ricoverati sia in terapia intensiva (-2) che negli altri reparti (-13). I decessi sono 68 e i guariti/dimessi 1.083.

Con 61 positivi al Covid ogni 100 mila abitanti, ben al di sotto della media regionale, Bergamo ha chiesto una deroga alla zona rossa con una lettera scritta dal sindaco e dal presidente della provincia di Bergamo, Giorgio Gori e Gianfranco Gafforelli. E lo stesso hanno fatto i sindaci del cremonese.

Con la zona rossa le scuole non potranno riaprire. Proprio oggi, gli studenti hanno occupato tre istituti per chiedere il rientro in classe: il liceo classico Tito Livio e i licei scientifici Volta e Severi. In queste ultime due scuole le occupazioni sono terminate in giornata. Al Severi, invece, gli studenti si sono sottoposti tutti all'esame del tampone, fatto da una mamma medico appena finita la Dad in cortile, e hanno intenzione di restare a dormire in classe. L'occupazione del Tito Livio e del Volta è comunque terminata nel pomeriggio.

Sul fronte culturale, l'opera torna in scena alla Scala il prossimo 23 gennaio, undici mesi esatti dalla chiusura per il lockdown, con 'Così fan tutte' di Mozart, senza pubblico ma in streaming sul sito del teatro e su Raiplay. (ANSA).