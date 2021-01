Covid: a Milano cerimonia Anno Giudiziario sarà in streaming

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Per via dell'epidemia di Covid, sarà a ranghi ridotti, senza pubblico e senza sfilata di toghe e banda, la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario a Milano prevista per sabato 30 gennaio, che dovrebbe durare circa un'ora ed essere trasmessa via streaming. Lo ha reso noto il presidente della Corte d'Appello facente funzione Giuseppe Ondei che ha spiegato che il suo discorso dovrebbe durare 20 minuti e che anche quelli delle altre autorità che interverranno dovrebbero essere brevi.

Per quel giorno, nell'aula magna del palagiustizia, dove saranno ammesse una quindicina di persone, interverrà anche il neo procuratore generale Francesca Nanni, che si dovrebbe insediare cinque giorni prima.

Per l'occasione ci sarà un mini coro - tre cantanti - che si esibirà con l'Ave Maria di Schubert per ricordare le vittime del Coronavirus. (ANSA).