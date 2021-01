Calcio: Inter-Juve, e' derby d'Italia anche tra le donne

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il Derby d'Italia non è solo una questione fra uomini. Domenica, alle 12,30 i riflettori si sposteranno sul terreno del Suning Centre, che sarà teatro della sfida fra Inter e Juventus, ma al femminile. Il match, valido per l'11/a giornata del campionato di Serie A, inizierà qualche ora prima del confronto fra Cristiano Ronaldo e Lukaku (in campo domenica alle 20,45).

Le nerazzurre proveranno a centrare la terza vittoria casalinga di fila, le bianconere il 13/o successo consecutivo in campionato. Alle 14,30 il neoallenatore del Napoli Alessandro Pistolesi cercherà punti-salvezza sul campo della Roma, che ha da poco ufficializzato l'acquisto del difensore della Nazionale, Elena Linari, mentre alla stessa ora la Fiorentina ospiterà al 'Bozzi' la San Marino Academy, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle il ko di coppa contro la Juventus.

Mancano 90' al giro di boa, 90' che le squadre proveranno a sfruttare nel migliore dei modi. Sarà un fine settimana importante per la Juve capolista, dopo il trionfo nella Supercoppa Italiana, che è attesa dalla delicata trasferta sul campo dell'Inter, con il Milan pronto ad approfittare di un eventuale passo falso delle bianconere. L'11/a giornata scatterà domani, alle 12,30, dal Sinergy Stadium di Verona, dove le padrone di casa inaugureranno il nuovo anno, ospitando il Milan di Maurizio Ganz. (ANSA).